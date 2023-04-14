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Раскрытие движения российских БПЛА и ракет: СБУ инициировала блокировку почти 2 тыс. Telegram-каналов и ботов

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В СБУ отмечают, что раскрытие подробной информации о движении российских БПЛА и ракет представляет угрозу безопасности Украины. С начала 2022 года спецслужба инициировала блокировку, в частности, почти 2 тысячи Telegram-каналов и ботов и более 800 аккаунтов в Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на запрос журналиста УНН.

Цитата

«По результатам рассмотрения сообщаем, что раскрытие детальной информации о движении российских БПЛА и ракет действительно представляет угрозу безопасности Украины. Это может повредить эффективной работе Сил воздушной обороны Украины», - говорится в ответе на запрос.

В СБУ призвали медийщиков воздержаться от распространения таких чувствительных данных, которыми может воспользоваться враг, и не подвергать опасности граждан Украины.

«СБ Украины принимаются меры реагирования, направленные на установление пользователей аккаунтов, через которые осуществляется распространение деструктивного контента, и прекращение их деятельности в определенном законом порядке. В частности, с начала 2022 года спецслужба инициировала блокировку почти 2 тысячи Telegram-каналов и ботов, более 800 аккаунтов в Instagram, почти 400 – в Facebook и более 2 тысяч в – TikTok», - отмечается в ответе на запрос.

Дополнение

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что против Telegram-каналов, которые раскрывают движение российских БПЛА и ракет, в ближайшее время будут приняты серьезные решения. Возможно, будут открывать даже уголовные дела.

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