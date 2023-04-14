Розкриття руху російських БПЛА та ракет: СБУ ініціювала блокування майже 2 тис. Telegram-каналів і ботів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У СБУ зазначають, що розкриття детальної інформації щодо руху російських БПЛА та ракет становить загрозу безпеці України. З початку 2022 року спецслужба ініціювала блокування, зокрема, майже 2 тисячі Telegram-каналів і ботів та понад 800 акаунтів в Instagram. Про це повідомили в пресслужбі СБУ у відповідь на запит журналіста УНН.
Цитата
«За результатами розгляду повідомляємо, що розкриття детальної інформації щодо руху російських БПЛА та ракет дійсно становить загрозу безпеці України. Це може зашкодити ефективній роботі Сил повітряної оборони України», - ідеться у відповіді на запит.
У СБУ закликали медійників утриматися від поширення таких чутливих даних, якими може скористатися ворог, та не наражати на небезпеку громадян України.
«СБ України вживаються заходи реагування, спрямовані на встановлення користувачів акаунтів, через які здійснюється поширення деструктивного контенту, та припинення їх діяльності у визначеному законом порядку. Так, зокрема, з початку 2022 року спецслужба ініціювала блокування майже 2 тисячі Telegram-каналів і ботів, понад 800 акаунтів в Instagram, майже 400 – у Facebook та понад 2 тисячі в – TikTok», - зазначається у відповіді на запит.
Доповнення
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що проти Telegram-каналів, які розкривають рух російських БПЛА та ракет, найближчим часом будуть ухвалені серйозні рішення. Можливо, будуть відкривати навіть кримінальні справи.