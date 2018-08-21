Раскол в "Самопомочи": однопартийцы разошлись во взглядах на реформирование аптечной отрасли

КИЕВ. 21 августа. УНН. По инициативе депутата Ирины Сисоенко в ВРУ был зарегистрирован законопроект (№8591) о сокращении количества аптечных учреждений в Украине. При этом коллеги парламентарки по партии убеждены в ошибочности предложений Сисоенко и предупреждают об их негативных последствиях. Об этом УНН рассказал представитель политической партии "Самопомич", народный депутат Александр Опанасенко.