Розкол у “Самопомочі”: однопартійці розійшлися у поглядах на реформування аптечної галузі

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12702 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 28879 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 44028 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 54543 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 87516 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68917 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80564 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94662 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87627 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182735 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
58%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 7846 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 6796 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10909 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6188 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 11316 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 44030 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182736 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337920 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271981 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382147 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 4118 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6302 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 54544 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19468 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24617 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Розкол у “Самопомочі”: однопартійці розійшлися у поглядах на реформування аптечної галузі

Київ • УНН

 • 19666 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. За ініціативи депутата Ірини Сисоєнко у ВРУ був зареєстрований законопроект (№8591) щодо скорочення кількості аптечних закладів в Україні. Натомість колеги парламентарки з партії переконані у хибності пропозицій Сисоєнко та попереджають про їхні негативні наслідки. Про це УНН розповів представник політичної партії “Самопоміч”, народний депутат Олександр Опанасенко.

Розкол у “Самопомочі”: однопартійці розійшлися у поглядах на реформування аптечної галузі

За словами політика, він не поділяє намагань штучно вплинути на аптечний ринок в Україні, адже руйнування конкуренції завжди негативно позначається на вартості товарів та послуг.

"У Сисоєнко є законопроект про регулювання чисельності аптек (документ №8591 передбачає закриття аптек за географічним принципом, а також низку обмежень щодо ведення бізнесу з точки зору вимог до компаній-власників аптечних мереж — ред.) Я з такою формулою взагалі не погоджуюся. Це не той підхід. Я є прихильником конкуренції, і чим більше буде конкуренція — тим буде нижча ціна і краща якість лікарських засобів“, — зауважив Опанасенко.

Політик додав, що неефективні аптеки, якщо такі є, повинні витіснятися ринком, а не законодавцями.

“Я є прихильником того, що все має регулюватися ринком. Неефективні аптеки мають самі збанкрутувати, а АМКУ має просто слідкувати за вартістю препаратів. Щоб не було порушене державне регулювання цін”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За аналогією з запропонованим законопроектом, юрист порадив депутатам заборонити мережу “МакДональдс”

Також, за словами депутата, інформація про реальну собівартість ліків сьогодні в Україні є закритою. Разом з тим, на переконання Опанасенка, навіть зобов’язання заводів декларувати свої витрати на виробництво кожного конкретного препарату не призведе до різкого зниження цін в аптеках.

“Загалом вітчизняні фармвиробники не мають права завищувати ціни на свої препарати, однак цього ніхто не перевіряє. Бо, на жаль, у нашій державі легше корумпувати державних чиновників, аніж грати усім за рівними правилами”, — сказав він.

Нагадаємо, з ініціативи народних депутатів в українських селах можуть зникнути останні аптеки.

Також, як запевняють експерти, наміри законодавців штучно переформатувати аптечний ринок шляхом заборон та обмежень на ведення мережевого бізнесу ставлять під загрозу існування урядової програми “Доступні ліки”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,657.64