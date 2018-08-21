Розкол у “Самопомочі”: однопартійці розійшлися у поглядах на реформування аптечної галузі

За словами політика, він не поділяє намагань штучно вплинути на аптечний ринок в Україні, адже руйнування конкуренції завжди негативно позначається на вартості товарів та послуг.

"У Сисоєнко є законопроект про регулювання чисельності аптек (документ №8591 передбачає закриття аптек за географічним принципом, а також низку обмежень щодо ведення бізнесу з точки зору вимог до компаній-власників аптечних мереж — ред.) Я з такою формулою взагалі не погоджуюся. Це не той підхід. Я є прихильником конкуренції, і чим більше буде конкуренція — тим буде нижча ціна і краща якість лікарських засобів“, — зауважив Опанасенко.

Політик додав, що неефективні аптеки, якщо такі є, повинні витіснятися ринком, а не законодавцями.

“Я є прихильником того, що все має регулюватися ринком. Неефективні аптеки мають самі збанкрутувати, а АМКУ має просто слідкувати за вартістю препаратів. Щоб не було порушене державне регулювання цін”, — додав він.

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Також, за словами депутата, інформація про реальну собівартість ліків сьогодні в Україні є закритою. Разом з тим, на переконання Опанасенка, навіть зобов’язання заводів декларувати свої витрати на виробництво кожного конкретного препарату не призведе до різкого зниження цін в аптеках.

“Загалом вітчизняні фармвиробники не мають права завищувати ціни на свої препарати, однак цього ніхто не перевіряє. Бо, на жаль, у нашій державі легше корумпувати державних чиновників, аніж грати усім за рівними правилами”, — сказав він.

Нагадаємо, з ініціативи народних депутатів в українських селах можуть зникнути останні аптеки.

Також, як запевняють експерти, наміри законодавців штучно переформатувати аптечний ринок шляхом заборон та обмежень на ведення мережевого бізнесу ставлять під загрозу існування урядової програми “Доступні ліки”.