Разгромное поражение не позволило "Шахтеру" выйти в 1/8 финала ЛЕ

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Во Франкфурте состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы между “Айнтрахт” и “Шахтером”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.

Начало поединка вышел почти равным, и в дебюте небольшое преимущество во владении мячом было на стороне гостей. Постепенно франкфуртцы выровняли положение и стали наращивать давление на ворота Андрея Пятова, что вылилось в два гола в середине тайма. На 23-й минуте хозяевам удалась атака в четыре касания с прострелом в центр штрафной, где Йович взлета вколотил мяч под перекладину.

Ответить “орлам” тут же мог Жуниор Мораес, но его дальним ударом не без проблем справился Трапп. А уже на 27-й минуте “Айнтрахт” удвоил преимущество: после удара Роде мяч попал в руку Матвиенко, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Алле. Ближе к перерыву “оранжево-черным” удалось перехватить инициативу и создать несколько моментов (выстрел Исмаили со штрафного принял на себя Гачинович, а на удар Бутко среагировал голкипер), вот только отличиться за 45 минут не получилось.

Назойливость бомбардира Мораеса и всей команды дала результат: на 63-й минуте Марлос замечательной передачей нашел слева Исмаили, то в касание прострелил в штрафную, и Жуниор также одним движением пробил — вратарь получил мяч, но уже за линией. Вскоре еще одна шикарная комбинация едва не вывела на удар Майкона — не хватило точного последнего паса. И тут же после фирменного выстрела Марлоса с левой мяч сотряс перекладину.

С каждой минутой атаки “Шахтера” становились все яростнее, и вот в отличие подачу Болбата с правого фланга откликнулся Тайсон и пробил головой, казалось, в самую девятку, но и ему не повезло — снова перекладина. А немцы, ничего не создали после перерыва, использовали свой первый же шанс: за десять минут до конца основного времени Алле точным ударом завершил стремительную контратаку. Точку в этом противостоянии поставил Ребич.

В результате 4:1 — “Айнтрахт” идет дальше, “Шахтер” закончил выступления в еврокубке.

Заметим, что 25 февраля команда Паулу Фонсека восстановит сезон в чемпионате Украины домашним матчем с “Александрией”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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