Розгромна поразка не дозволила "Шахтарю" вийти в 1/8 фіналу ЛЄ

ukru
23 березня, 12:58 • 154643 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 390478 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 386993 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 374038 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 381868 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 287489 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 239741 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 464262 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 173637 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 398508 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.9 м/с
54 %
757 мм
Хмарно, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 325339 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 309763 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 264126 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 201765 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 250310 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 383027 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 464262 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 398508 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 355651 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 306091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 153615 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 150903 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 152206 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 146757 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 150827 перегляди
Актуальне
Розгромна поразка не дозволила "Шахтарю" вийти в 1/8 фіналу ЛЄ

Розгромна поразка не дозволила "Шахтарю" вийти в 1/8 фіналу ЛЄ

Київ • УНН

 • 11691 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Франкфурті відбувся матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між “Айнтрахтом” і “Шахтарем”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.

Початок поєдинку вийшов майже рівним, і в дебюті невелику перевагу у володінні м’ячем була на боці гостей. Поступово франкфуртці вирівняли становище і стали нарощувати тиск на ворота Андрія П’ятова, що вилилося в два голи в середині тайму. На 23-й хвилині господарям вдалася атака в чотири торкання з прострілом в центр штрафного, де Йович зльоту вколотив м’яч під поперечину.

Відповісти “орлам” тут же міг Жуніор Мораес, але з його дальнім ударом не без проблем впорався Трапп. А вже на 27-й хвилині “Айнтрахт” подвоїв перевагу: після удару Роде м’яч потрапив в руку Матвієнко, і арбітр призначив пенальті, який реалізував Алле. Ближче до перерви “оранжево-чорним” вдалося перехопити ініціативу і створити кілька моментів (постріл Ісмаїлі зі штрафного прийняв на себе Гачіновіч, а на удар Бутко зреагував голкіпер), ось тільки відзначитися за 45 хвилин не вийшло.

Настирливість бомбардира Мораеса і всієї команди дала результат: на 63-й хвилині Марлос чудовою передачею знайшов зліва Ісмаїлі, той в дотик прострілив у штрафну, і Жуніор також одним рухом пробив — воротар дістав м’яч, але вже за лінією. Незабаром ще одна шикарна комбінація ледь не вивела на удар Майкона — не вистачило точного останнього пасу. І тут же після фірмового пострілу Марлоса з лівої м’яч струсонув поперечину.

З кожною хвилиною атаки “Шахтаря” ставали все лютіше, і ось на відмінну подачу Болбата з правого флангу відгукнувся Тайсон і пробив головою, здавалося, в саму дев’ятку, але і йому не пощастило — знову перекладина. А німці, нічого не створили після перерви, використали свій перший же шанс: за десять хвилин до кінця основного часу Алле точним ударом завершив стрімку контратаку. Крапку в цьому протистоянні поставив Анте Ребич.

Як наслідок 4:1 — “Айнтрахт” йде далі, “Шахтар” закінчив виступи в єврокубку.

Зауважимо, що 25 лютого команда Паулу Фонсека відновить сезон в чемпіонаті України домашнім матчем з “Олександрією”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,975.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.35