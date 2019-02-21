Розгромна поразка не дозволила "Шахтарю" вийти в 1/8 фіналу ЛЄ

Початок поєдинку вийшов майже рівним, і в дебюті невелику перевагу у володінні м’ячем була на боці гостей. Поступово франкфуртці вирівняли становище і стали нарощувати тиск на ворота Андрія П’ятова, що вилилося в два голи в середині тайму. На 23-й хвилині господарям вдалася атака в чотири торкання з прострілом в центр штрафного, де Йович зльоту вколотив м’яч під поперечину.

Відповісти “орлам” тут же міг Жуніор Мораес, але з його дальнім ударом не без проблем впорався Трапп. А вже на 27-й хвилині “Айнтрахт” подвоїв перевагу: після удару Роде м’яч потрапив в руку Матвієнко, і арбітр призначив пенальті, який реалізував Алле. Ближче до перерви “оранжево-чорним” вдалося перехопити ініціативу і створити кілька моментів (постріл Ісмаїлі зі штрафного прийняв на себе Гачіновіч, а на удар Бутко зреагував голкіпер), ось тільки відзначитися за 45 хвилин не вийшло.

Настирливість бомбардира Мораеса і всієї команди дала результат: на 63-й хвилині Марлос чудовою передачею знайшов зліва Ісмаїлі, той в дотик прострілив у штрафну, і Жуніор також одним рухом пробив — воротар дістав м’яч, але вже за лінією. Незабаром ще одна шикарна комбінація ледь не вивела на удар Майкона — не вистачило точного останнього пасу. І тут же після фірмового пострілу Марлоса з лівої м’яч струсонув поперечину.

З кожною хвилиною атаки “Шахтаря” ставали все лютіше, і ось на відмінну подачу Болбата з правого флангу відгукнувся Тайсон і пробив головою, здавалося, в саму дев’ятку, але і йому не пощастило — знову перекладина. А німці, нічого не створили після перерви, використали свій перший же шанс: за десять хвилин до кінця основного часу Алле точним ударом завершив стрімку контратаку. Крапку в цьому протистоянні поставив Анте Ребич.

Як наслідок 4:1 — “Айнтрахт” йде далі, “Шахтар” закінчив виступи в єврокубку.

Зауважимо, що 25 лютого команда Паулу Фонсека відновить сезон в чемпіонаті України домашнім матчем з “Олександрією”.