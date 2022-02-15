Разгромная победа вывела Костюк в основную сетку теннисных соревнований в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Представительница украинского тенниса Марта Костюк прошла в основу турнира WTA серии “Премьер” в Дубае, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
В рамках финального поединка квалификации киевлянка одолела сопротивление британки Герриет Дарт— 6:1, 6:1.
По времени около игрового времени Костюк выполнила семь брейков и проиграла два гейма на собственной подаче.
Заметим, что в первом круге основной сетки соревнований на Костюк ожидает противостояние с лидером посева турнира белорусской Ариной Соболенко.
Справка
Сейчас Костюк занимает 49 место в рейтинге WTA, что является рекордным показателем в ее карьере.