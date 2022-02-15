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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Розгромна перемога вивела Костюк до основної сітки тенісних змагань у Дубаї

Розгромна перемога вивела Костюк до основної сітки тенісних змагань у Дубаї

Київ • УНН

 • 16472 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Представниця українського тенісу Марта Костюк пройшла в основу турніру WTA серії “Прем’єр” у Дубаї, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

В рамках фінального поєдинку кваліфікації киянка здолала спротив британки Гєррієт Дарт — 6:1, 6:1.

За близько часу ігрового часу Костюк виконала сім брейків та програла два гейми на власній подачі.

Зауважимо, що у першому колі основної сітки змагань на Костюк очікує протистояння із лідером посіву турніру білоруською Аріною Соболенко.

Довідка

Наразі Костюк займає 49 місце в рейтингу WTA, що є рекордним показником в її кар’єрі.

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