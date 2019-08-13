Рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщила прокуратура Крыма в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Сегодня, 13 августа 2019 года, по ходатайству адвокатов Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты на определение Подольского районного суда г. Киева о продлении содержания под стражей руководителя незарегистрированной организации "РИА Новости Украина", - говорится в сообщении.
Как сообщается, судебное заседание назначили на 20 августа на 11:00.
Напомним, Подольский районный суд Киева 19 июля продлил арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.
А сегодня, 13 августа, Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу стороны защиты на решение Подольского райсуда Киева о продлении содержания под стражей Вышинского.
Добавим, что Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.