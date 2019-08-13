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Розгляд апеляції на продовження арешту Вишинському перенесли

Розгляд апеляції на продовження арешту Вишинському перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги про продовження утримання під вартою керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Про це повідомила прокуратура Криму в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Сьогодні, 13 серпня 2019 року, за клопотанням адвокатів Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги захисту на визначення Подільського районного суду м.Києва про продовження утримання під вартою керівника незареєстрованої організації "РИА Новости Україна", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, судове засідання призначили на 20 серпня на 11:00.

Нагадаємо, Подільський районний суд Києва 19 липня продовжив арешт керівнику "РИА Новости-Україна" Кирилу Вишинському.

А сьогодні, 13 серпня, Київський апеляційний суд повинен був розглянути скаргу сторони захисту на рішення Подільського райсуду Києва про продовження утримання під вартою Вишинського.

Додамо, що Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували вчинення державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 КК.

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