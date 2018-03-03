Разгон под ВР: полиция нашла "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Во время следственных действий в палаточном городке возле Верховной Рады в субботу утром, где задержали 50 человек, полиция изъяла девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка правоохранители изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин", - говорится в сообщении.
Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.