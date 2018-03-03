Розгін під ВР: поліція знайшла "коктейлі Молотова", п'ять димових мін і дев'ять гранат
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Під час слідчих дій у наметовому містечку біля Верховної Ради у суботу зранку, де затримали 50 людей, поліція вилучила дев'ять гранат РГД-5, "коктейлі Молотова" та п'ять димових мін. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
"Під час проведення слідчих дій на території наметового містечка правоохоронці вилучили предмети, схожі на гранати. А саме: 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін", - йдеться у повідомленні.
Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.