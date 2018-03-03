Разгон палаточного городка под ВР: в полиции назвали причину следственных действий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Следственные действия в палаточном городке возле Верховной Рады в субботу утром, во время которых задержали 50 человек, полиция проводит по решению суда. Следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Октябрьского дворца, а другое - по событиям 27 февраля под стенами ВР. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Как сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник полиции Киева Андрей Крищенко, процессуальные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи столичной полиции. Поддержка полицейскими обеспечена именно по требованию следователя, добавили в полиции.
Во время следственных действий полицейские задержали 50 жителей палаточного городка, их доставляют в райуправления полиции.
"Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений. Визуально - сейчас работают взрывотехники - есть снаряженные гранаты. Их тоже будут изымать, а также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствам", - отметил А.Крищенко.
Он добавил, что "следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое - по событиям 27 февраля у стен ВР".
В полиции напомнили, что 27 февраля возле Верховной Рады Украины пострадали 14 правоохранителей. Их с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в госпиталь МВД Украины.