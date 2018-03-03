Розгін наметового містечка під ВР: у поліції назвали причину слідчих дій

КИЇВ. 3 березня. УНН. Слідчі дії в наметовому містечку біля Верховної Ради у суботу зранку, під час яких затримали 50 людей, поліція проводить за рішеннями суду. Слідчі працюють щодо кримінальних проваджень, одне з яких відкрито за фактом спроби захоплення Жовтневого палацу, а інше – по подіях 27 лютого біля стін ВР. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.