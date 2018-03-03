Розгін наметового містечка під ВР: у поліції назвали причину слідчих дій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Слідчі дії в наметовому містечку біля Верховної Ради у суботу зранку, під час яких затримали 50 людей, поліція проводить за рішеннями суду. Слідчі працюють щодо кримінальних проваджень, одне з яких відкрито за фактом спроби захоплення Жовтневого палацу, а інше – по подіях 27 лютого біля стін ВР. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Як повідомив заступник голови Нацполіції України - начальник поліції Києва Андрій Крищенко, процесуальні дії проводяться на підставі двох рішень суду та в рамках кримінальних проваджень, які розслідують слідчі столичної поліції. Підтримка поліцейськими забезпечена саме на вимогу слідчого, додали у поліції.
Під час слідчих дій поліцейські затримали 50 мешканців наметового містечка, їх доставляють до райуправління поліції.
"Ми проводимо слідчі дії, як вказано в постанові. Будемо вилучати предмети, які використовувалися для нападу на поліцейських, нанесення тілесних ушкоджень. Візуально – зараз працюють вибухотехніки – є споряджені гранати. Їх теж будуть вилучати, а також будемо вилучати речі, які проходять по інших кримінальних провадженнях", – зазначив А.Крищенко.
Він додав, що "слідчі працюють по кримінальних провадженнях, одне з яких відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), а інше – по подіях 27 лютого біля стін ВР".
У поліції нагадали, що 27 лютого біля Верховної Ради України постраждали 14 правоохоронців. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставили до госпіталю МВС України.