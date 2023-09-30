Разгерметизация нефтепровода на Франковщине: количество пострадавших увеличилось до девяти
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В поселке Стрымба в Ивано-Франковской области после разгерметизации на газопроводе и пожара количество пострадавших увеличилось до девяти. Сейчас спасатели закончили обрабатывать остатки нефтепродуктов сорбентом. Такие данные привела ГСЧС по состоянию на 20:20 сообщает УНН.
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"Ивано-Франковская область: разгерметизация нефтепровода. Количество пострадавших увеличилось до девяти. По состоянию на 20:20 вблизи с. Стримба Надворнянского района в местном ручье осуществлена обработка остатков нефтепродуктов сорбентом. Обустроены семь боновых ограждений общей длиной 14 м. ", - говорится в сообщении.
Пострадало 9 человек, из которых 5 госпитализированы, из них - 2 детей.
Работы завершены. На месте дежурят 13 человек и 4 единицы техники ГСЧС.
Напомним
В 17:54 спасатели ликвидировали пожар, произошедший в результате прорыва нефтепровода в поселке Стрымба в Ивано-Франковской области. Пострадали шесть человек. Причины прорыва выясняются.