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Разгерметизация нефтепровода на Франковщине: количество пострадавших увеличилось до девяти

Киев • УНН

 • 164328 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В поселке Стрымба в Ивано-Франковской области после разгерметизации на газопроводе и пожара количество пострадавших увеличилось до девяти. Сейчас спасатели закончили обрабатывать остатки нефтепродуктов сорбентом. Такие данные привела ГСЧС по состоянию на 20:20 сообщает УНН.

Цитата

"Ивано-Франковская область: разгерметизация нефтепровода. Количество пострадавших увеличилось до девяти. По состоянию на 20:20 вблизи с. Стримба Надворнянского района в местном ручье осуществлена обработка остатков нефтепродуктов сорбентом. Обустроены семь боновых ограждений общей длиной 14 м. ", - говорится в сообщении.

Пострадало 9 человек, из которых 5 госпитализированы, из них - 2 детей.

Работы завершены. На месте дежурят 13 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

Напомним

В 17:54 спасатели ликвидировали пожар, произошедший в результате прорыва нефтепровода в поселке Стрымба в Ивано-Франковской области. Пострадали шесть человек. Причины прорыва выясняются.

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