Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники ліквідували пожежу, постраждало шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок прориву нафтопроводу у селищі Стримба в Івано-Франківській області, постраждало шестеро людей, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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“О 17:54 ліквідовано пожежу розлитих нафтопродуктів поблизу с. Стримба Надвірнянського району та допоміжної споруди на площі 20 м кв., що сталися внаслідок пориву нафтопроводу”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними ДСНС, постраждало 6 людей, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. Засувки на нафтопроводі перекриті.
На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.
Раніше
Голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович повідомляв, що внаслідок аварії і пожежі на нафтопроводі в Стримбі під Івано-Франківськом вже 5 потерпілих, троє дорослих і двоє дітей. Їх госпіталізували.