Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники ліквідували пожежу, постраждало шестеро людей

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“О 17:54 ліквідовано пожежу розлитих нафтопродуктів поблизу с. Стримба Надвірнянського району та допоміжної споруди на площі 20 м кв., що сталися внаслідок пориву нафтопроводу”, - йдеться у повідомленні.

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За даними ДСНС, постраждало 6 людей, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. Засувки на нафтопроводі перекриті.

На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Раніше

Голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович повідомляв, що внаслідок аварії і пожежі на нафтопроводі в Стримбі під Івано-Франківськом вже 5 потерпілих, троє дорослих і двоє дітей. Їх госпіталізували.