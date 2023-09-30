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Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники ліквідували пожежу, постраждало шестеро людей

Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники ліквідували пожежу, постраждало шестеро людей

Київ • УНН

 • 147561 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок прориву нафтопроводу у селищі Стримба в Івано-Франківській області, постраждало шестеро людей, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

Цитата

“О 17:54 ліквідовано пожежу розлитих нафтопродуктів поблизу с. Стримба Надвірнянського району та допоміжної споруди на площі 20 м кв., що сталися внаслідок пориву нафтопроводу”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними ДСНС, постраждало 6 людей, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. Засувки на нафтопроводі перекриті.

На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Раніше

Голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович повідомляв, що внаслідок аварії і пожежі на нафтопроводі в Стримбі під Івано-Франківськом вже 5 потерпілих, троє дорослих і двоє дітей. Їх госпіталізували.

Українські Національні Новини

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