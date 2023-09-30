Прорыв нефтепровода на Франковщине: спасатели ликвидировали пожар, пострадали шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Спасатели ликвидировали пожар, произошедший в результате прорыва нефтепровода в поселке Стрымба в Ивано-Франковской области, пострадали шесть человек, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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“В 17:54 ликвидирован пожар разлитых нефтепродуктов вблизи с. Стрымба Надворнянского района и вспомогательного сооружения на площади 20 м кв., произошедшие в результате порыва нефтепровода”, - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГСЧС, пострадали 6 человек, из них 2 детей, которые госпитализированы в больницу. Задвижки на нефтепроводе перекрыты.
На месте происшествия привлекались 18 человек и 4 единицы техники ГСЧС.
Ранее
Председатель Надворнянского городского совета Зиновий Андреевич сообщал, что в результате аварии и пожара на нефтепроводе в Стрымбе под Ивано-Франковском уже 5 пострадавших, трое взрослых и двое детей. Их госпитализировали.