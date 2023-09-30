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Розгерметизація нафтопроводу на Франківщині: кількість постраждалих збільшилася до дев'яти

Київ • УНН

 • 164328 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У селищі Стримба в Івано-Франківській області після розгерметизації на газопроводі та пожежі кількість постраждалих збільшилася до дев'яти. Наразі рятувальники закінчили обробляти залишки нафтопродуктів сорбентом. Тані дані навела ДСНС станом на 20:20 повідомляє УНН.

Цитата

"Івано-Франківська область: розгерметизація нафтопроводу. Кількість постраждалих збільшилася до дев'яти. Станом на 20:20 поблизу с. Стримба Надвірнянського району в місцевому потічку здійснено обробку залишків нафтопродуктів сорбентом. Облаштовано сім бонових огороджень загальною довжиною 14 м. ", - йдеться у повідомленні.

Постраждало 9 осіб, з яких 5 госпіталізовано, з них - 2 дітей.

Роботи завершено. На місці чергують 13 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо

О 17:54 рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок прориву нафтопроводу у селищі Стримба в Івано-Франківській області. Постраждало шестеро людей. Причини прориву з'ясовуються.

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