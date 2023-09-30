Розгерметизація нафтопроводу на Франківщині: кількість постраждалих збільшилася до дев'яти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У селищі Стримба в Івано-Франківській області після розгерметизації на газопроводі та пожежі кількість постраждалих збільшилася до дев'яти. Наразі рятувальники закінчили обробляти залишки нафтопродуктів сорбентом. Тані дані навела ДСНС станом на 20:20 повідомляє УНН.
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"Івано-Франківська область: розгерметизація нафтопроводу. Кількість постраждалих збільшилася до дев'яти. Станом на 20:20 поблизу с. Стримба Надвірнянського району в місцевому потічку здійснено обробку залишків нафтопродуктів сорбентом. Облаштовано сім бонових огороджень загальною довжиною 14 м. ", - йдеться у повідомленні.
Постраждало 9 осіб, з яких 5 госпіталізовано, з них - 2 дітей.
Роботи завершено. На місці чергують 13 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо
О 17:54 рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок прориву нафтопроводу у селищі Стримба в Івано-Франківській області. Постраждало шестеро людей. Причини прориву з'ясовуються.