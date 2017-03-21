Разбойника, который обокрал жителей Киевской области на 3 млн грн, арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Разбойника, который в Киевской области отобрал у мужчин почти 120 тыс. долларов и 20 000 гривен, арестовали на 2 месяца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Правоохранители взяли под стражу мужчину, который вместе с сообщниками совершил разбойное нападение на группу молодых людей и отобрал рюкзак, в котором находились денежные средства в размере почти 120 тыс. долларов и 20 000 гривен.
Установлено, что 16 марта этого года, трое мужчин находясь на АЗС, расположенной на территории Бородянского района, с применением оружия к потерпевшим, открыто завладели рюкзаком, в котором находились деньги. После этого, злоумышленники пытались скрыться на автомобиле, однако не справились с управлением и попали в ДТП.
Один из злоумышленников был задержан и ему сообщили о подозрении в разбое.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия.
Как сообщал УНН, правоохранители Киевской области арестовали преступника, убившего и обокравшего знакомого.