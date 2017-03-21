Разбойника, который обокрал жителей Киевской области на 3 млн грн, арестовали

Правоохранители взяли под стражу мужчину, который вместе с сообщниками совершил разбойное нападение на группу молодых людей и отобрал рюкзак, в котором находились денежные средства в размере почти 120 тыс. долларов и 20 000 гривен.

Установлено, что 16 марта этого года, трое мужчин находясь на АЗС, расположенной на территории Бородянского района, с применением оружия к потерпевшим, открыто завладели рюкзаком, в котором находились деньги. После этого, злоумышленники пытались скрыться на автомобиле, однако не справились с управлением и попали в ДТП.

Один из злоумышленников был задержан и ему сообщили о подозрении в разбое.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия.

Как сообщал УНН, правоохранители Киевской области арестовали преступника, убившего и обокравшего знакомого.