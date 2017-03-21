Розбійника, що обікрав жителів Київщини на 3 млн грн, заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Розбійника, який на Київщині відібрав у чоловіків майже 120 тисяч доларів та 20 тисяч гривень, арештовано на 2 місяці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Правоохоронці взяли під варту чоловіка, який разом із поплічниками здійснив розбійний напад на групу молодиків та відібрав рюкзак в якому знаходились кошти у розмірі майже 120 тисяч доларів та 20 тисяч гривень.
Установлено, що 16 березня цього року, троє чоловіків перебуваючи на АЗС, розташованій на території Бородянського району, із застосуванням зброї до потерпілих, відкрито заволоділи рюкзаком в якому знаходились гроші. Після цього, зловмисники намагалися втекти на автівці, проте не впоралися із керуванням та потрапили в ДТП.
Одного із зловмисників було затримано та повідомлено про підозру у розбої.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
На даний час досудове розслідування триває, проводяться активні слідчі дії.
Як повідомляв УНН, правоохоронці Київщини заарештували злочинця, що вбив і обікрав знайомого.