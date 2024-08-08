россияне жалуются на масштабную DDoS-атаку в курской области

российские Telegram-каналы пишут, что сегодня интернет-ресурсы курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя. Об этом передает УНН.

"Сегодня интернет-ресурсы курской области подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны", - говорится в сообщении Telegram-канала "Курская область".

Отмечается, что специалисты регионального министерства цифрового развития и связи прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов.

Напомним,

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.

К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа.

российский диктатор владимир путин спустя сутки отреагировал на события в курской области рф.

8 августа в российском министерстве обороны признали, что украинские военные продвигаются в двух районах курской области рф.