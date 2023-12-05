россияне запустили информационную кампанию с целью имитации поддержки оккупации ВОТ
Киев • УНН
По данным Центра национального сопротивления, россия подкупает жителей оккупированных территорий, чтобы они снимали видеоролики, которые восхваляют жизнь под российским контролем, обещая деньги и работу в их СМИ.
Враг пытается подкупить жителей временно захваченных территорий, чтобы они прославляли оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
На ВОТ полдня враг обещает деньги за видео от минуты, где житель ВОТ должен рассказывать на камеру как улучшилась его жизнь после того, как рф начала войну. По замыслу, это должно помочь россиянам создать ряд видео, которые затем будут распространять на страны запада российские агенты влияния,
Детали
Оккупанты обещают, что авторы лучших видео получат работу в фейковых местных СМИ, которые россияне создали после захвата региона. Таким образом в кремле надеются преодолеть дефицит пропагандистов в регионе.
Напомним
Как ранее писал УНН, российские войска в Запорожской области охотятся на местных женщин в поисках диверсантов, задерживая их за активность в социальных сетях, что приводит к сообщениям об исчезновении.
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россияне запустили информационную кампанию с целью имитации поддержки оккупации ВОТ
По данным Центра национального сопротивления, россия подкупает жителей оккупированных территорий, чтобы они снимали видеоролики, которые восхваляют жизнь под российским контролем, обещая деньги и работу в их СМИ.
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