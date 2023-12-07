россияне за сутки ранили четырех жителей Донетчины

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области ранения получили четыре человека. Также стало известно о жертве утренних российских атак в Новогродовке. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

За 6 декабря россияне ранили 4 жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 1 в Андреевке и Нелиповке - написал Мороз в Telegram.

Кроме того, удалось установить информацию об одном человеке, погибшем от вражеских ударов ранее, - в Новогродовке.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1787 погибших и 4373 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

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