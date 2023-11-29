россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал макаров"

Правительство Польши заявило о договоренности с перевозчиками — Мининфраструктуры Польши

Министерство инфраструктуры Польши достигло соглашения с представителями перевозчиков, которые сохранят, но не расширят свой протест на пограничных переходах, после встречи, на которой были рассмотрены требования и обещаны срочные меры.