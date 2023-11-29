россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал макаров"
Киев • УНН
Российская армия перебросила фрегат "Адмирал Макаров" в Черное море, усилив ракетный потенциал общим залпом из 16 ракет" Калибр", повысив уровень угрозы.
Армия РФ усилила присутствие ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море: к двум подводным лодкам добавился фрегат "Адмирал макаров". Об этом сообщили Силы обороны юга, передает УНН.
Детали
Отмечается, что суммарный залп "калибров" сейчас составляет 16.
Уровень ракетной угрозы очень высок. Сигналами воздушной тревоги не пренебрегаем, прислушиваемся, реагируем оперативнодобавили в Силах обороны юга.
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россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал макаров"
Российская армия перебросила фрегат "Адмирал Макаров" в Черное море, усилив ракетный потенциал общим залпом из 16 ракет" Калибр", повысив уровень угрозы.
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