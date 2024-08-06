Оккупантам в Крыму удалось восстановить после повреждения один из паромов, однако он гораздо меньше, чем "славянин", который был последним пораженным паромом. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Среди заметных изменений ситуация в море сейчас можно увидеть восстановленный после повреждения один из паромов. Он намного меньше, чем "славянин", который был последним пораженным паромом, он может вместить меньше вагонов - сказал Плетенчук.

Он добавил, что в Черном море надводных кораблей нет, но есть две вражеские подводные лодки 636 проекта.

Напомним

23 июля Военно-морские силы ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны в порту "кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "славянин", который использовался для военных целей. Это третий и последний железнодорожный паром, который рф имели в указанном регионе.

Как указали в британской разведке, поражение Украиной российского парома "славянин" создаст для рф дополнительные логистические проблемы в снабжении оккупационных сил на юге Украины и экспорте сжиженного нефтяного газа.

Ранее Плетенчук заявлял, что паром "славянин" обеспечивал группировку оккупантов на полуострове и на юге Украины. После поражения судна Азовское море лишилось российских военных кораблей.