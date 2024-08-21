Оккупанты в Херсоне атаковали с беспилотника машину, пострадали два человека

Российские оккупанты атаковали с беспилотника гражданскую машину в Херсоне, пострадали два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).

«Оккупационные войска атаковали с беспилотника гражданскую машину в Херсоне. В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 57-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и контузию. Медики на месте оказали ему помощь.

Кроме того, в больницу доставили 54-летнюю женщину. У нее - взрывная травма и осколочное ранение предплечья.

Дополнение

В пригороде Херсона Киндийцы двое мужчин ранены в результате атаки вражеского дрона на машину, а в Антоновке 84-летняя женщина погибла в собственном дворе от удара дрона оккупантов.