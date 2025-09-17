россияне утром ударили с авиации по Херсонской области: 4 пострадавших, среди них ребенок
Киев • УНН
Российские оккупанты утром атаковали с авиации Ингулец Дарьевской громады. В результате удара управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых женщин и трехлетняя девочка, которые находились дома.
В Херсонской области российские войска утром нанесли авиаудар по Ингульцу, четыре человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня утром российские оккупанты атаковали с авиации Ингулец Дарьевской громады. В результате "прилета" управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок. В момент вражеского удара они находились дома
У женщин, которым 69, 35 и 64 года, а также трехлетней девочки, по его данным, диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
Он отметил, что всех пострадавших доставили в больницы в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.
Дополнение
По информации главы ОВА, за прошедшие сутки на Херсонщине из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 - получили ранения. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 9 многоэтажек и 17 частных домов.