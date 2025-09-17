$41.230.05
Эксклюзив
05:30 • 5190 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
02:27 • 3166 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 45180 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 70723 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 39377 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 54769 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 76940 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 29840 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 57695 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38019 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
россияне утром ударили с авиации по Херсонской области: 4 пострадавших, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Российские оккупанты утром атаковали с авиации Ингулец Дарьевской громады. В результате удара управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых женщин и трехлетняя девочка, которые находились дома.

россияне утром ударили с авиации по Херсонской области: 4 пострадавших, среди них ребенок

В Херсонской области российские войска утром нанесли авиаудар по Ингульцу, четыре человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром российские оккупанты атаковали с авиации Ингулец Дарьевской громады. В результате "прилета" управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок. В момент вражеского удара они находились дома

- сообщил Прокудин.

У женщин, которым 69, 35 и 64 года, а также трехлетней девочки, по его данным, диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Он отметил, что всех пострадавших доставили в больницы в среднем состоянии тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Дополнение

По информации главы ОВА, за прошедшие сутки на Херсонщине из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 - получили ранения. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 9 многоэтажек и 17 частных домов.

Юлия Шрамко

