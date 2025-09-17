росіяни вранці вдарили з авіації по Херсонщині: 4 постраждалих, серед них дитина

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 2406 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50 • 37490 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 62504 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 35537 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 51234 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 71661 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 28821 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 53886 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37831 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17252 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.7м/с
69%
749мм
Популярнi новини
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto16 вересня, 20:20 • 17795 перегляди
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 15649 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи16 вересня, 22:47 • 17876 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 21493 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 11911 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 37512 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 62529 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 32151 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 71685 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 53904 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Кіровоградська область
Кропивницький
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 17620 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 24214 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 54915 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 53412 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 57880 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
The Guardian
Fox News
E-6 Mercury
Детонатор

росіяни вранці вдарили з авіації по Херсонщині: 4 постраждалих, серед них дитина

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Російські окупанти зранку атакували з авіації Інгулець Дарʼївської громади. Внаслідок удару керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих жінок та трирічна дівчинка, які перебували вдома.

росіяни вранці вдарили з авіації по Херсонщині: 4 постраждалих, серед них дитина

У Херсонській області російські війська вранці завдали авіаудар по Інгульцю, четверо людей, у тому числі дитина, постраждали, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні зранку російські окупанти атакували з авіації Інгулець Дарʼївської громади. Внаслідок "прильоту" керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та дитина. У момент ворожого удару вони перебували вдома

- повідомив Прокудін.

У жінок, яким 69, 35 та 64 роки, а також трирічної дівчинки, за його даними, діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Він зазначив, що всіх потерпілих доставили до лікарень у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Доповнення

За інформацією голови ОВА, минулої доби на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. 

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Херсонська область