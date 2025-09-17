росіяни вранці вдарили з авіації по Херсонщині: 4 постраждалих, серед них дитина
Російські окупанти зранку атакували з авіації Інгулець Дарʼївської громади. Внаслідок удару керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих жінок та трирічна дівчинка, які перебували вдома.
У Херсонській області російські війська вранці завдали авіаудар по Інгульцю, четверо людей, у тому числі дитина, постраждали, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Сьогодні зранку російські окупанти атакували з авіації Інгулець Дарʼївської громади. Внаслідок "прильоту" керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та дитина. У момент ворожого удару вони перебували вдома
У жінок, яким 69, 35 та 64 роки, а також трирічної дівчинки, за його даними, діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Він зазначив, що всіх потерпілих доставили до лікарень у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу.
Доповнення
За інформацією голови ОВА, минулої доби на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.