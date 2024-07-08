россияне усиливают репрессии из-за замедления выдачи паспортов рф на оккупированной Донетчине - ОВА

российские захватчики приняли решение об усилении репрессий в отношении украинцев на оккупированной Донетчине, которые отказываются от получения паспорта рф. А все из-за того, что оккупанты столкнулись со значительным падением темпов незаконной выдачи российских паспортов, сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

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По словам Филашкина, оккупанты на закрытых совещаниях жалуются, что темпы незаконной паспортизации на оккупированной части Донецкой области значительно упали. В первом полугодии этого года отсутствует тенденция к увеличению количества граждан, обратившихся за получением паспорта рф. Как указал начальник ОВА, такого раньше не было.

В частности, по данным главы ОВА, коллаборационисты, ответственные за пенсионное обеспечение, на одном из совещаний доложили, что сейчас на временно оккупированной территории в Донецкой области живут более 50 тысяч пенсионеров, которые до сих пор не получили российский паспорт.

Руководство оккупантов считает, что эти цифры свидетельствуют о недостаточной работе с населением от местных "администраций", поэтому приняло решение усилить репрессии в отношении граждан Украины, которые отказываются от получения российского паспорта - указал Филашкин.

Глава ОВА в очередной раз призвал всех, кто не сумел выехать в свободную часть Украины, быть осторожными и ждать освобождения.

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