россияне уменьшили количество атак под Авдеевкой из-за потерь - спикер
Киев • УНН
Российские войска под Авдеевкой и в целом на Таврическом направлении уменьшили количество атак почти в 1,5 раза, что связано с большими потерями среди личного состава
Российские оккупанты на Таврическом направлении, в частности у Авдеевки, почти в полтора раза уменьшили количество атак по сравнению с предыдущими сутками. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.
В целом в операционной зоне ОСУВ "Таврия", в частности у Авдеевки, враг почти в полтора раза уменьшил количество атак по сравнению с предыдущими сутками. Одна из причин - это очень большие потери врага, которые были нанесены нашими воинами
Детали
Он сообщил, что всего зафиксировано 34 боевых столкновения, из них 21 - возле Авдеевки.
"Там враг продолжает бросать вперед пехоту, почти не использовал технику. За сутки потерял в операционной зоне ОСУВ "Таврия" 495 человек, а в районе Авдеевки около 300. Также (враг - ред.) потерял четыре бронемашины. Если сравнивать с предыдущими тремя днями, то технику враг почти не применяет", - отметил Штупун.
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Также, по его словам, снизилась активность вражеской авиации и артиллерии.
"За сутки зафиксировано всего четыре авиаудара, перед тем было 17, 18. Для ударов российские террористы продолжают использовать управляемые авиационные бомбы и бьют издалека", - сказал Штупун.
Дополнение
Начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин сообщал 2 декабря, что на Авдеевском направлении ситуация стабильно сложная. Однако украинские военные держат оборону, не дают россиянам продвигаться на севере от Авдеевки.
россияне уменьшили количество атак под Авдеевкой из-за потерь - спикер
Российские войска под Авдеевкой и в целом на Таврическом направлении уменьшили количество атак почти в 1,5 раза, что связано с большими потерями среди личного состава.
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