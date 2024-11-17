россияне ударили по девятиэтажке в Сумах: известно о погибших и раненых, среди которых есть дети - Зеленский
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Есть погибшие и раненые, среди которых дети, спасательная операция продолжается.
Российские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах, уже известно о погибших и раненых. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.
«Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. На сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей», - написал Зеленский.
Дополнение
Вечером воскресенья, 17 ноября, российские захватчики баллистическим вооружением попали в жилой дом в Сумах. Есть пострадавшие. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.
«Опять «прилет» в городе Сумы. «Прилет» баллистики в жилой дом. Вместе с представителем Красного Креста едем на место «прилета». Далее сообщим», - сказал Кобзарь.
Впоследствии Кобзарь сообщил, что в результате российского обстрела есть раненые, однако он не уточнил количество пострадавших.
«К сожалению, очень большие повреждения в жилом доме. Очень много людей ранены», - сказал чиновник.
Сейчас ГСЧС и сотрудники полиции проводят эвакуацию пострадавших людей.
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