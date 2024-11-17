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Ситуация в Одесской области остается сложной после атаки рф - Кипер

Ситуация в Одесской области остается сложной после атаки рф - Кипер

Киев  •  УНН

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В Одессе и области после атаки рф остаются проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением. Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе, где продолжаются ремонтные работы.

Ситуация с теплоснабжением, водой и электроэнергией в регионе остается сложной. Однако все специалисты непрерывно работают, чтобы как можно быстрее вернуть комфорт в ваши дома. Об этом сообщил председатель Одесской обладминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В южных и центральных районах области - Измаильском, Раздельнянском, Березовском и Белгород-Днестровском - электроснабжение стабильно. В Болградском и Подольском районах энергетики занимаются его полным восстановлением, также работают пункты несокрушимости, отметил он.

Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. Проводятся ремонтные работы для полного восстановления тепла, света и водоснабжения. По информации ДТЭК, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирова) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города. Работают генераторы.

Всего в области функционирует 674 пункта несокрушимости, и при необходимости готовы оперативно открыть еще 138.

«Надеемся, что при благоприятных условиях электроснабжение в Одесской области удастся полностью стабилизировать в ближайшее время. К утру ожидается восстановление воды и тепла.

Спасибо за ваше терпение и понимание. Верьте в наших военных, энергетиков и коммунальщиков»,- резюмировал Кипер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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