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россияне ударили авиабомбами по шахтам Торецка в Донецкой области: трое погибших, пятеро раненых

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 14:57  •  9911 просмотра

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Российские авиаудары по Торецку в Донецкой области привели к гибели трех и ранению пяти человек, а также вызвали повреждение шахт и временное блокирование шахтеров под землей.

Армия рф сегодня нанесла два авиаудара по Торецку Донецкой области. Предварительно, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко и Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Две бомбы попали по территории одной из шахт Торецка. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Предприятие обесточено. Под землей находились 32 горняка, они уже подняты на поверхность

- написал Клименко в Telegram.

По его словам, на территорию другой шахты попали еще две авиабомбы. В результате чего два человека погибли, трое - ранены. Повреждены административные здания и оборудование.

Дополнение

В областной прокуратуре уточнили, что 21 декабря, в 12:00, российская армия нанесла два авиаудара по Торецку. Тип средств поражения, который использовали захватчики, пока устанавливается.

Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли. Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие в возрасте от 33 до 54 лет доставлены в больницу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька на Донеччині: троє загиблих, п'ятеро поранених
Russians hit Toretsk mines in Donetsk region with air bombs: three people were killed and five others wounded
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