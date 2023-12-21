россияне ударили авиабомбами по шахтам Торецка в Донецкой области: трое погибших, пятеро раненых

Армия рф сегодня нанесла два авиаудара по Торецку Донецкой области. Предварительно, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко и Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Две бомбы попали по территории одной из шахт Торецка. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Предприятие обесточено. Под землей находились 32 горняка, они уже подняты на поверхность - написал Клименко в Telegram.

По его словам, на территорию другой шахты попали еще две авиабомбы. В результате чего два человека погибли, трое - ранены. Повреждены административные здания и оборудование.

Дополнение

В областной прокуратуре уточнили, что 21 декабря, в 12:00, российская армия нанесла два авиаудара по Торецку. Тип средств поражения, который использовали захватчики, пока устанавливается.

Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли. Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие в возрасте от 33 до 54 лет доставлены в больницу.