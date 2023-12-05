россияне убили волонтера в Херсоне в Международный день волонтера

российские войска убили волонтера в Херсоне сегодня, в Международный день волонтера, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В Международный День волонтера россияне убили благотворителя в Херсоне. Жизнь Руслана Анисенко, волонтера организации "Справжні", трагически оборвалась сегодня утром. Его убил российский снаряд, выпущенный по центру города - написал Прокудин в Telegram.

Напомним

Российские войска сегодня, 5 декабря, с самого утра обстреляли центр Херсона. По предварительным данным, в результате атаки два человека погибли.

Во время обстрела Херсона сегодня утром российские войска в частности попали и в медицинское учреждение, двое врачей, акушерка и работник одного из отделов получили ранения.

Обстрелы были и ночью. Как сообщил Прокудин, в полночь российская армия нанесла по Херсону ракетный удар. Из ЗРК С-300 атаковали жилой квартал города. Из-за попадания произошел пожар в центре выдачи гуманитарной помощи. Также повреждены три многоэтажки.