россияне убили гражданского вблизи Селидово: прокуратура начала расследование

В Донецкой области оккупанты убили гражданского мужчину в селе Новоалексеевка, которое было захвачено российскими войсками. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

11 ноября 2024 года в одном из Telegram-каналов была опубликована информация о вероятном убийстве гражданского, совершенном представителями вооруженных сил российской федерации в Покровском районе. По данным медиа, это преступление произошло после захвата села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово. На обнародованных фото видно тело мужчины, которое находится на дороге рядом с разрушенными частными домами, пострадавшими от боевых действий - сообщили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия для проверки информации, установления всех обстоятельств происшествия и идентификации жертвы оккупантов.

Напомним

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном сообщении о случае предположительно расстрела безоружных украинских военнопленных российскими войсками - в курской области.