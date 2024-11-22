россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий Сумщины - ОВА
Киев • УНН
За сутки оккупанты обстреляли 10 громад Сумской области, зафиксировано 127 взрывов. Больше всего пострадали Краснопольская, Юнаковская и Великописаревская громады.
В течение дня россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 127 взрывов, об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Верхнесыроватская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады,
Великописаревская община: произошла атака FPV-дронов (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов).
Белопольская громада: 11 мин сбросили россияне на территорию громады. Также состоялась атака FPV-дронами (3 взрыва).
Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов), минометов (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), сбросил ВОГ с БпЛА (12 взрывов).
Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов), минометов (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
Середино-Будская община: произошел сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
Эсманская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (10 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
Верхнесыроватская община: россияне ударили из РСЗО (3 взрыва).
Миропольская община: произошли атаки FPV-дронами (6 взрывов).
Юнаковская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (13 взрывов).
Главным событием, которое изменило характеры войны, стало использование БПлА - британская разведка22 нояб. 2024, 17:03 • 11675 просмотров