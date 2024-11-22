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россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий Сумщины - ОВА

Киев  •  УНН

 • 3272 просмотра

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За сутки оккупанты обстреляли 10 громад Сумской области, зафиксировано 127 взрывов. Больше всего пострадали Краснопольская, Юнаковская и Великописаревская громады.

В течение дня россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 127 взрывов, об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Верхнесыроватская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады,

- говорится в сообщении.

Великописаревская община: произошла атака FPV-дронов (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов).

Белопольская громада: 11 мин сбросили россияне на территорию громады. Также состоялась атака FPV-дронами (3 взрыва).

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов), минометов (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), сбросил ВОГ с БпЛА (12 взрывов).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов), минометов (8  взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Середино-Будская община: произошел сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

Эсманская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (10 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Верхнесыроватская община: россияне ударили из РСЗО (3 взрыва).

Миропольская община: произошли атаки FPV-дронами (6 взрывов).

Юнаковская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (13 взрывов).

Главным событием, которое изменило характеры войны, стало использование БПлА - британская разведка22 нояб. 2024, 17:03 • 11675 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна