Главным событием, которое изменило характеры войны, стало использование БПлА - британская разведка
Киев • УНН
Массовое использование БПЛА не позволило РФ получить преимущество в воздухе над Украиной. Россия вынуждена использовать тактическую авиацию как воздушную артиллерию, несмотря на технологическое преимущество.
Разведка Великобритании считает, что главным событием, которое изменило характер войны россии против Украины, стало массовое использование беспилотных летательных аппаратов, что не позволило рф получить преимущество в воздухе над Украиной, прибегая к использованию своей авиации тактического уровня, как воздушной обороны.
Об этом говорится в отчете британской разведки, передает УНН.
Детали
За 1000 дней конфликта Воздушно-космические силы России, несмотря на технологическое и численное преимущество, не смогли получить преимущество в воздухе над Украиной. россия прибегла к использованию своей авиации тактического уровня, например самолета СУ-34, в качестве воздушной артиллерии. Главным событием, которое изменило природу конфликта, стало использование беспилотных летательных аппаратов. С середины 2024 года количество запусков БПЛА с односторонним ударом, вероятно, дало России время и пространство для восстановления своего флота авиации дальнего действия и связанных с ними запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования
В разведке указывают, что несмотря на то, что россия сохраняет возможность использовать эти средства, конечным эффектом является то, что картина противовоздушной обороны для Украины становится все более насыщенной и сложной.
С помощью этой комбинации систем россияне последовательно целились в украинскую критическую национальную инфраструктуру и авиабазы. Будущие удары по украинской критической инфраструктуре ожидаются этой зимой, поскольку россия пытается сломать волю украинского народа. Украина успешно применила БПЛА против военных объектов в России. В середине и в конце сентября Украина нанесла удары по четырем российским складам стратегических боеприпасов в сотнях километров от Украины. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на объектах, является самой большой потерей боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей, за время войны. Атаки вновь подчеркивают неспособность России защитить стратегические военные объекты от атаки украинских БПЛА
Напомним,
В российском волгограде аэропорт Гумрак утром 21 ноября временно приостанавливал работу «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» на фоне атаки беспилотников.