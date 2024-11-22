Главным событием, которое изменило характеры войны, стало использование БПлА - британская разведка

Разведка Великобритании считает, что главным событием, которое изменило характер войны россии против Украины, стало массовое использование беспилотных летательных аппаратов, что не позволило рф получить преимущество в воздухе над Украиной, прибегая к использованию своей авиации тактического уровня, как воздушной обороны.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает УНН.

Детали

За 1000 дней конфликта Воздушно-космические силы России, несмотря на технологическое и численное преимущество, не смогли получить преимущество в воздухе над Украиной. россия прибегла к использованию своей авиации тактического уровня, например самолета СУ-34, в качестве воздушной артиллерии. Главным событием, которое изменило природу конфликта, стало использование беспилотных летательных аппаратов. С середины 2024 года количество запусков БПЛА с односторонним ударом, вероятно, дало России время и пространство для восстановления своего флота авиации дальнего действия и связанных с ними запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования - говорится в отчете.

В разведке указывают, что несмотря на то, что россия сохраняет возможность использовать эти средства, конечным эффектом является то, что картина противовоздушной обороны для Украины становится все более насыщенной и сложной.

С помощью этой комбинации систем россияне последовательно целились в украинскую критическую национальную инфраструктуру и авиабазы. Будущие удары по украинской критической инфраструктуре ожидаются этой зимой, поскольку россия пытается сломать волю украинского народа. Украина успешно применила БПЛА против военных объектов в России. В середине и в конце сентября Украина нанесла удары по четырем российским складам стратегических боеприпасов в сотнях километров от Украины. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на объектах, является самой большой потерей боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей, за время войны. Атаки вновь подчеркивают неспособность России защитить стратегические военные объекты от атаки украинских БПЛА - добавили в разведке.

Напомним,

В российском волгограде аэропорт Гумрак утром 21 ноября временно приостанавливал работу «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» на фоне атаки беспилотников.