россияне снова обстреливают Харьков, есть "прилет" в промзоне - Терехов

Российские захватчики снова обстреливают Харьков. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Он призывает людей быть осторожными, передает УНН.

Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны! - написал мэр Харькова.

Детали

Позже Терехов сообщил о "прилете" в промзону одного из районов города.

По его данным там незначительные повреждения нежилого здания. Без пострадавших.

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Из-за массированной атаки россии на Харьков нанесен серьезный ущерб энергетической инфраструктуре. Вторые сутки подряд продолжается ликвидация последствий этих ударов. Разрушения серьезные. Возможны временные плановые отключения электричества. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов в субботу в эфире телемарафона.