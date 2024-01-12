Россияне штурмуют по всем направлениям: в течение суток произошло 68 боевых столкновений - Генштаб

Российские захватчики продолжают наступать на востоке и юге страны. Согласно информации Генштаба ВСУ в пятницу россияне штурмовали позиции наших войск 68 раз. О текущей ситуации рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

В течение суток состоялось 68 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - рассказали в Генштабе.

Детали

Вражескую активность в течение суток фиксировали практически по всем участкам фронта. В частности на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Отмечается, что враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 6 атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки вблизи Макеевки Луганской области и Григорьевки, Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника возле Андреевки и Клищеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки врага у Авдеевки и еще 16 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 5 атак в районе Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий. Украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Дополнительно

Авиация Сил обороны отработала по врагу 21 раз. И попутно уничтожила 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 позиций россиян с вооружением и военной техникой, один пункт управления, одну артиллерийскую систему, 2 ПВО и РЭБ противника. А также уничтожили еще один склад боеприпасов захватчиков.