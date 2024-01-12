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Росіяни штурмують по всім напрямках: впродовж доби відбулось 68 бойових зіткнень – Генштаб

Росіяни штурмують по всім напрямках: впродовж доби відбулось 68 бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

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Російські війська 68 разів атакували українські позиції, завдавши 2 ракетних та 43 повітряних ударів, тоді як українські захисники відбили численні атаки по всьому східному та південному фронтах.

Російські загарбники продовжують наступати на сході та півдні країни. Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ у п’ятницю росіяни штурмували позиції наших військ 68 разів. Про поточну ситуацію розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– розповіли у Генштабі.

Деталі

Ворожу активність впродовж доби фіксували практично по всім ділянкам фронту. Зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Зазначається, що ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника біля Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Золотої Нива та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Додатково

Авіація Сил оборони відпрацювала по ворогу 21 раз. Та попутно знищила 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ урази 6 позицій росіян із озброєнням та військовою технікою, один пункту управління, одну артилерійську систему,  2 ППО і РЕБ противника. А також знищили ще один склад боєприпасів загарбників.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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