В пограничье Черниговской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, который вез продукты, 56-летний водитель получил контузию, сообщили в четверг в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"В пограничном Новгород-Северском районе российская армия прицельно сбросила с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль "ВАЗ", за рулем которого был 56-летний местный житель. Мужчина доставлял продукты и хлеб для жителей отдаленного пограничного села. В результате взрыва мужчина получил контузию, а его автомобиль получил многочисленные повреждения", - сообщили в полиции в Telegram.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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