росіяни з дрона атакували цивільне авто з продуктами на Чернігівщині: водій отримав контузію
Київ • УНН
На Чернігівщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль, що віз продукти. 56-річний водій отримав контузію, а поліція відкрила кримінальне провадження за порушення законів війни.
На прикордонні Чернігівської області російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль, що віз продукти, 56-річний водій отримав контузію, повідомили у четвер у ГУНП в області, пише УНН.
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"У прикордонному Новгород-Сіверському районі російська армія прицільно скинула з дрона вибухівку на цивільний автомобіль "ВАЗ", за кермом якого був 56-річний місцевий житель. Чоловік доставляв продукти та хліб для мешканців віддаленого прикордонного села. Внаслідок вибуху чоловік отримав контузію, а його автомобіль зазнав численних пошкоджень", - повідомили у поліції у Telegram.
За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
росіяни обстріляли 7 сіл Чернігівщини: майже 30 вибухів за добу29.08.24, 12:58 • 19803 перегляди