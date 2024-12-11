россияне расстреляли 109 украинских военнопленных в течение 2024 года - Лубинец

Украине удалось официально подтвердить, что с начала 2024 года российские захватчики расстреляли 109 украинских военнопленных. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает УНН.

Нам удается больше официально зафиксировать нарушения прав украинских военнопленных, расстрелов, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных,

Детали

По словам Лубинца, за предыдущие годы полномасштабной войны всего зафиксировали 177 случаев.

Также он подчеркнул, что от разведывательных и правоохранительных органов поступала информация, что россияне часто нарушают права военнопленных.

К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций, когда нам удавалось это зафиксировать - мы это делаем,