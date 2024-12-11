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россияне расстреляли 109 украинских военнопленных в течение 2024 года - Лубинец

россияне расстреляли 109 украинских военнопленных в течение 2024 года - Лубинец

Киев  •  УНН

 • 1306 просмотра

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С начала 2024 года россияне расстреляли 109 украинских военнопленных. За предыдущие годы полномасштабной войны было зафиксировано 177 таких случаев.

Украине удалось официально подтвердить, что с начала 2024 года российские захватчики расстреляли 109 украинских военнопленных. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает УНН.

Нам удается больше официально зафиксировать нарушения прав украинских военнопленных, расстрелов, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных,

- отметил он.

Детали

По словам Лубинца, за предыдущие годы полномасштабной войны всего зафиксировали 177 случаев.

Также он подчеркнул, что от разведывательных и правоохранительных органов поступала информация, что россияне часто нарушают права военнопленных.

К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций, когда нам удавалось это зафиксировать - мы это делаем,

- отметил омбудсмен.

Напомним

В Покровском районе российские военные расстреляли четырех украинских бойцов после их сдачи в плен. По факту нарушения законов войны начато уголовное расследование.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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