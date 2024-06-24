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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 10:39  •  17780 просмотра

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Россия активно распространяет дезинформацию о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского в попытке сорвать следующий мирный саммит и отговорить мировых лидеров от участия в нем.

В попытках сорвать следующий саммит мира, Россия активно распространяет тезисы о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель Центра противодействий дезинформации (ГПД) при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали 

По словам Коваленко, российская пропаганда активно "разгоняет" тему о нелегитимности президента. Таким образом москва пытается отговорить мировых лидеров от участия в следующем саммите мира.

 Соединенных Штатах, в Европе акцент идет на тему так называемой нелегитимности президента Владимира Зеленского. Россияне сейчас массово пытаются продвигать эту тему исключительно для того, чтобы сорвать подготовку ко второму саммиту мира. Ставка делается, конечно же, не на западную аудиторию, а на глобальный Юг — Ближний Восток, Азия, Африка немножко меньше

- рассказал руководитель ГПД.

Он также пояснил ,что на Ближнем Востоке и в Азии сейчас продвигаются китайский "мирный" план, который поддерживает Россия.

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Он заключается в том, чтобы прекратить огонь и садиться за стол переговоров прямо сейчас, без вывода российских войск с оккупированных территорий. Сейчас Россия через свои ресурсы, в частности в Китае, даже выступают определенные спикеры на телевидении и в азиатских странах, они продвигают этот китайский план. Также они продвигают историю о нелегитимности якобы президента Украины, что на второй саммит ехать не нужно, потому что власть нелегитимна. Мол, надо говорить в другом формате

- объясняет Андрей Коваленко. 

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации, отметил, что Русская служба внешней разведки тоже работает над тем, чтобы уменьшить присутствие африканских стран на втором саммите мира.

Задача России-не допустить, чтобы количество стран было таким, как на первом Саммите мира, когда было более 90 стран и восемь международных организаций. Россия хочет сделать все, чтобы этот саммит просто не состоялся, потому что так или иначе сейчас стоит условие, чтобы они там присутствовали, и им выдвигается ультиматум определенных действий нами при поддержке международных партнеров

- пояснил Коваленко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Глобального саммита мира заявил, что подготовка ко второму саммиту займет месяцы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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