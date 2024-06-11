В Африке распространяется российская дезинформационная кампания против украинской дипломатии

Враг активизировал попытки дискредитации Украины на фоне расширения сети ее дипломатических представительств в странах Африки. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время мониторинга африканского сегмента интернета Центр противодействия дезинформации зафиксировал распространение, в частности, через мессенджер WhatsApp и соцсеть Facebook, фейка о том, что Посольство Украины в Республике Кот-д'Ивуар якобы вербует наемников для участия в войне против рф.

Эта информация не соответствует действительности, а документ, который распространяется как "доказательство", содержит признаки подделки. В украинском посольстве в Кот-д'Ивуаре нет дипломата по имени Денис Чернышенко, который указан в фейковом документе как контактное лицо. Также там указан неправильный адрес и номер телефона диппредставительства - говорится в сообщении.

Также в ЦПИ пишут, что распространение дезинформации о деятельности украинских дипломатов в Африке является частью российской кампании по дискредитации Украины накануне Саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Напомним

россия усиливает дезинформационную кампанию с целью дестабилизации Украины, продвигая нарративы о "нелегитимности" украинской власти и дискредитируя мобилизационные усилия.

Вражеские каналы распространяют фальшивый документ о якобы эвакуации руководства Харьковской области - Центр противодействия дезинформации