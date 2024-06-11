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В Африці поширюється російська дезінформаційна кампанія проти української дипломатії

В Африці поширюється російська дезінформаційна кампанія проти української дипломатії

Київ • УНН

 • 31281 перегляди

Центр протидії дезінформації повідомив, що росія поширює дезінформацію про те, що Україна нібито вербує найманців в Африці через свої дипломатичні представництва, намагаючись дискредитувати Україну напередодні Мирного саміту у Швейцарії.

Ворог активізував спроби дискредитації України на тлі розширення мережі її дипломатичних представництв у країнах Африки. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час моніторингу африканського сегменту інтернету Центр протидії дезінформації зафіксував поширення, зокрема, через месенджер WhatsApp та соцмережу Facebook, фейку про те, що Посольство України у Республіці Кот-д’Івуар нібито вербує найманців для участі у війні проти рф.

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Ця інформація не відповідає дійсності, а документ, який поширюється як "доказ", містить ознаки підробки. В українському посольстві в Кот-д’Івуарі немає дипломата на ім’я Денис Чернишенко, який зазначений у фейковому документі як контактна особа. Також там указана неправильна адреса та номер телефону диппредставництва

- йдеться у повідомленні. 

Також у ЦПД пишуть, що поширення дезінформації про діяльність українських дипломатів в Африці є частиною російської кампанії з дискредитації України напередодні Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. 

Нагадаємо

росія посилює дезінформаційну кампанію з метою дестабілізації України, просуваючи наративи про "нелегітимність" української влади та дискредитуючи мобілізаційні зусилля.

Ворожі канали поширюють фальшивий документ про нібито евакуацію керівництва Харківської області - Центр протидії дезінформації03.06.24, 16:14 • 37364 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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