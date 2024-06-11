В Африці поширюється російська дезінформаційна кампанія проти української дипломатії
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації повідомив, що росія поширює дезінформацію про те, що Україна нібито вербує найманців в Африці через свої дипломатичні представництва, намагаючись дискредитувати Україну напередодні Мирного саміту у Швейцарії.
Ворог активізував спроби дискредитації України на тлі розширення мережі її дипломатичних представництв у країнах Африки. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
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Зазначається, що під час моніторингу африканського сегменту інтернету Центр протидії дезінформації зафіксував поширення, зокрема, через месенджер WhatsApp та соцмережу Facebook, фейку про те, що Посольство України у Республіці Кот-д’Івуар нібито вербує найманців для участі у війні проти рф.
Ця інформація не відповідає дійсності, а документ, який поширюється як "доказ", містить ознаки підробки. В українському посольстві в Кот-д’Івуарі немає дипломата на ім’я Денис Чернишенко, який зазначений у фейковому документі як контактна особа. Також там указана неправильна адреса та номер телефону диппредставництва
Також у ЦПД пишуть, що поширення дезінформації про діяльність українських дипломатів в Африці є частиною російської кампанії з дискредитації України напередодні Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
Нагадаємо
росія посилює дезінформаційну кампанію з метою дестабілізації України, просуваючи наративи про "нелегітимність" української влади та дискредитуючи мобілізаційні зусилля.
Ворожі канали поширюють фальшивий документ про нібито евакуацію керівництва Харківської області - Центр протидії дезінформації03.06.24, 16:14 • 37364 перегляди