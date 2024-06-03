Ворожі канали поширюють фальшивий документ про нібито евакуацію керівництва Харківської області - Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
Проросійськими каналами поширюється фейк про нібито відданий наказ евакуювати чиновників з певних населених пунктів Харківської області, щоб посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію.
У проросійських пабліках поширюється фейковий документ про нібито наказ голови Харківської ОВА провести евакуацію керівників окремих населених пунктів області. Про це УНН пише з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
Повідомляється, що ворожі TG-канали поширюють фото нібито наказу голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова щодо проведення евакуації керівництва окремих населених пунктів Харківської області. Верифікувавши інформацію в Харківській ОВА, Центр протидії дезінформації повідомив, що наказ є фейковим. Окрім того, в адміністрації зауважили, що за номером 121 В (який вказано у фейковому документі) в ОВА вже існує інше розпорядження.
Водночас оформлення так званого наказу та вживання в тексті документа виразів "наказуємо" та "поголовний список" не відповідає вимогам ділового мовлення.
Цей та інші подібні фейки рашисти поширюють з метою сіяння панічних настроїв з-поміж населення та дестабілізації ситуації в регіоні
Нагадаємо
Харківська обласна військова адміністрація попередила про поширення невідомими особами неправдивої інформації від імені Харківської ОВА щодо зборів для Збройних Сил України і заявила, що жодних таких документів не розсилала.
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