Вражеские каналы распространяют фальшивый документ о якобы эвакуации руководства Харьковской области - Центр противодействия дезинформации

В пророссийских пабликах распространяется фейковый документ о якобы приказе главы Харьковской ОВА провести эвакуацию руководителей отдельных населенных пунктов области. Об этом УНН пишет со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Сообщается, что вражеские TG-каналы распространяют фото якобы приказа председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова о проведении эвакуации руководства отдельных населенных пунктов Харьковской области. Верифицировав информацию в Харьковской ОВА, Центр противодействия дезинформации сообщил, что приказ является фейковым. Кроме того, в администрации отметили, что по номеру 121 в (который указан в профессиональном документе) в ОВА уже существует другое распоряжение.

В то же время оформление так называемого приказа и употребление в тексте документа выражений "приказываем" и "поголовный список" не соответствует требованиям деловой речи.

Этот и другие подобные фейки рашисты распространяют с целью сеяния панических настроений среди населения и дестабилизации ситуации в регионе - говорится в сообщении.

Напомним

Харьковская областная военная администрация предупредила о распространении неизвестными лицами ложной информации от имени Харьковской ОВА относительно сборов для Вооруженных Сил Украины и заявила, что никаких таких документов не рассылала.

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