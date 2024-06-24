росіяни поширюють тези щодо нелегітимності Зеленського, щоб зірвати другий Саміт миру - ЦПД

У спробах зірвати наступний Саміт миру, росія активно поширює тези щодо нелегітимності президента України Володимира Зеленського. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів керівник Центру протидій дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

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За словами Коваленка, російська пропаганда активно "розганяє" тему щодо нелегітимності президента. Таким чином москва намагається відмовити світових лідерів від участі у наступному Саміті миру.

Сполучених Штатах, у Європі наголос іде на тему так званої нелегітимності президента Володимира Зеленського. Росіяни зараз масово намагаються просувати цю тему виключно для того, щоб зірвати підготовку до другого Саміту миру. Ставка робиться, звичайно ж, не на західну аудиторію, а на глобальний Південь — Близький Схід, Азія, Африка трошки менше

Він також пояснив, що на Близькому Сході та в Азії зараз просуваються китайський "мирний" план, який підтримує росія.

В Африці поширюється російська дезінформаційна кампанія проти української дипломатії

Він полягає в тому, щоб припиняти вогонь і сідати за стіл переговорів просто зараз, без виведення російських військ з окупованих територій. Зараз Росія через свої ресурси, зокрема в Китаї, навіть виступають певні спікери на телебаченні й в азійських країнах, вони просувають цей китайський план. Також вони просувають історію про нелегітимність нібито президента України, що на другий саміт їхати не потрібно, тому що влада нелегітимна. Мовляв, треба говорити в іншому форматі

Окрім того, керівник Центру протидії дезінформації, зауважив, що російська служба зовнішньої розвідки теж працює над тим, щоб зменшити присутність африканських країн на другому Саміті миру.

Завдання росії — не допустити, щоб кількість країн була такою, як на першому Саміті світу, коли було понад 90 країн і вісім міжнародних організацій. Росія хоче зробити все, щоб цей саміт просто не відбувся, тому що так чи інакше зараз стоїть умова, щоб вони там були присутні, і їм висувається ультиматум певних дій нами за підтримки міжнародних партнерів