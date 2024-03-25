россияне продвинулись вперед в Новомихайловке - DeepState

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  108861 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
  •  125150 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  202114 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  178494 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  175512 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172152 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140280 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  329560 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127343 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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18 марта 2024, 18:47  •  433927 просмотра

россияне продвинулись вперед в Новомихайловке - DeepState

Войска рф продвинулись вперед в Новомихайловке и окрестностях, проводя интенсивные обстрелы и штурмы позиций Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  4756 просмотра
россияне продвинулись вперед в Новомихайловке - DeepState

рф атакует Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура и часть города без света

Вражеское нападение на Одессу повредило энергетическую инфраструктуру, что привело к частичному отключению электроэнергии в городе.

Война •   •  5127 просмотра
рф атакует Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура и часть города без света

Израильские войска оцепили еще две больницы в Газе

Израильские войска оцепили еще две больницы, Аль-Амаль и Насер, в секторе Газа.

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Израильские войска оцепили еще две больницы в Газе

Сообщено об обнаружении ударных вражеских БПЛА на юге Николаевщины.

Воздушные Силы Украины информируют о группах вражеских беспилотников на юге Николаевской области с северным вектором движения.

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Сообщено об обнаружении ударных вражеских БПЛА на юге Николаевщины.

российские беспилотники движутся в направлении Одесской области

Военно-воздушные Силы Украины информируют о группах вражеских беспилотников, которые направляются на северо-запад в направлении Одесской области со стороны Черного моря.

Война •   •  12970 просмотра
российские беспилотники движутся в направлении Одесской области

российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState

Войска рф усиливают атаки вдоль железнодорожного пути к востоку от Часового Яра на востоке Украины, стремясь прорваться в город.

Война •   •  12467 просмотра
российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState

Зафиксирована ракетная угроза в Одесской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Одесской области.

Война •   •  20607 просмотра
Зафиксирована ракетная угроза в Одесской области

рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину

российские источники распространяют дезинформацию о том, что Польша планирует отправить в Украину 20 000 наемников с криминальным прошлым, что было опровергнуто как польскими, так и украинскими официальными лицами как безосновательное обвинение, направленное на дестабилизацию региона.

Война •   •  21674 просмотра
рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину

рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, за последнюю неделю российские войска выпустили против Украины около 190 ракет, 140 "шахедов" и почти 700 управляемых бомб.

Война •   •  22164 просмотра
рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский

Украина победила на Кубке Европы по дзюдо в Шаморине

Украинская кадетская сборная по дзюдо победила на Кубке Европы в Словакии, заняв первое место в общекомандном зачете с 5 золотыми, 3 серебряными и 6 бронзовыми медалями.

спорт •   •  21266 просмотра
Украина победила на Кубке Европы по дзюдо в Шаморине