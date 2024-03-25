россияне продвинулись вперед в Новомихайловке - DeepState

На фронте оккупанты продвинулись в Новомихайловке и окрестностях.

Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По информации, в Донецкой области россияне продвинулись в Новомихайловке и окрестностях села.

Добавим

В течение последних 10 дней вражеские силы проводят интенсивные накаты и штурмы на позиции Сил Обороны, перед этим активно используя ФАБ/КАБы для разрушения оборонительных структур. Последние стали для россиян чудо-оружием, которое приносит результаты без значительного сопротивления.

Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState